Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第159回
サンリオのSwitch 2コントローラーがめっちゃカワイイ！ 有線・無線対応や10時間以上のバッテリー駆動なども魅力
2026年04月06日 15時00分更新
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サンリオ×Nintendo Switch 2コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、「サンリオ」のキャラクターで彩られたNintendo Switch 2コントローラー「ALG-NSWCUSMM」が販売中だ。価格は3991円。
本製品は「マイメロディ」のほか、「クロミ」「シナモロール」「ハローキティ」などのキャラクターモデルも存在する。彩り豊かなクリアボディをはじめ、長時間のプレイでも疲れにくいデザイン、連射機能、マクロプログラミング機能、10時間以上のバッテリー駆動、有線・無線両対応などが特徴となっている。
サンリオキャラクターを愛するすべての人に
ユーザーレビューを見ると、やっぱりというかなんというか、「カワイイ」の声が多く寄せられている。サンリオキャラクターが大好きな人にはもちろんおすすめ。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|アローン(Allone) ゲーム用ワイヤレスコントローラー #Unipo サンリオキャラクターズマイメロディ 15.5×6×10.5cm Switch2／Switch／Switch Lite／有機EL対応 ピンク 有線・無線どちらも可 推しキャラ かわいい ALG-NSWCUSMM
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