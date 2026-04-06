サンリオのSwitch 2コントローラーがめっちゃカワイイ！ 有線・無線対応や10時間以上のバッテリー駆動なども魅力

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サンリオ×Nintendo Switch 2コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「サンリオ」のキャラクターで彩られたNintendo Switch 2コントローラー「ALG-NSWCUSMM」が販売中だ。価格は3991円。

本製品は「マイメロディ」のほか、「クロミ」「シナモロール」「ハローキティ」などのキャラクターモデルも存在する。彩り豊かなクリアボディをはじめ、長時間のプレイでも疲れにくいデザイン、連射機能、マクロプログラミング機能、10時間以上のバッテリー駆動、有線・無線両対応などが特徴となっている。

サンリオキャラクターを愛するすべての人に

ユーザーレビューを見ると、やっぱりというかなんというか、「カワイイ」の声が多く寄せられている。サンリオキャラクターが大好きな人にはもちろんおすすめ。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。