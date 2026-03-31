BtoB営業の新規開拓を支援、リスト作成からメール配信まで行うAI搭載プラットフォーム「Benri.ai」リリース

Benri.ai株式会社は3月26日に、BtoB企業の新規開拓に特化したAI搭載プラットフォーム「Benri.ai（ベンリエーアイ）」を正式リリースした。BtoB営業における企業リストの作成からメール配信まで一気通貫で支援するという。

「Benri.ai」は、BtoB新規開拓に必要な工程を一つの画面で完結するAI搭載プラットフォーム。6,270万ページ以上のWeb公開情報から構築した独自データベースと、297万件のメールアドレスデータベースを搭載しているとのこと。同社では、海外でBtoB営業の主流手法になっているというコールドメール（ターゲット企業のメールアドレスに直接アプローチし、商談につなげる手法）を、日本市場向けのAI搭載プラットフォームとして提供するとしている。

利用の流れは、以下の3ステップ。

・STEP 1：企業リストを作る

キーワード検索でターゲット企業をリストアップ。業種・地域・企業規模に加え、フリーワードによる絞り込みも可能。570万社以上の日本企業データからターゲットを抽出できるとのこと。

・STEP 2：文面を作る

AIが送信先企業の事業内容を読み取り、1社ずつ個別最適化したメール文面を自動生成。テンプレートの一斉送信ではなく、すべて異なる文面を作成。送信前の確認・編集にも対応するという。

・STEP 3：アプローチする

初回メール配信後、最大3通のフォローアップメールを自動送信。開封率・返信率のトラッキングにも対応。

同社によると、コールドメールは相手の受信トレイに直接届くため開封される確率が高く、フォローアップによる再アプローチも容易だという。「Benri.ai」はこれを、コールドメール専用の送信インフラと法令への準拠（特定電子メール法に基づき、Web上の公開アドレスのみを使用）によって、ユーザーが安心して利用できる環境で提供するとしている。