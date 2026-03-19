「ポケポケ」メガゲンガー登場確定か 今夜22時に新情報解禁
ポケモンは3月19日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について、最新情報を解禁する予告をX公式アカウントで出した。発表時間は今夜22時としている。
◢◤◢◤ 今夜、22:00 ◢◤◢◤— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) March 19, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケpic.twitter.com/9MvBcHhE4R
その特徴的なシルエットからは、シャドーポケモンの「ゲンガー」がメガ進化した「メガゲンガー」であることが予想され、話題を呼んでいる。
ユーザーからは「メガゲンきたぁー！」「ここでメガに戻る感じか」「ゲンガーの同期たち、メガカイリキーやメガフーディンも収録されそう」「ついに来たか！」「隠す気なくて草」など、多数のコメントが寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
© 2024 Pokémon.
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