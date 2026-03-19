「ポケポケ」メガゲンガー登場確定か　今夜22時に新情報解禁

文●Zenon／ASCII

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　ポケモンは3月19日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について、最新情報を解禁する予告をX公式アカウントで出した。発表時間は今夜22時としている。

　その特徴的なシルエットからは、シャドーポケモンの「ゲンガー」がメガ進化した「メガゲンガー」であることが予想され、話題を呼んでいる。

　ユーザーからは「メガゲンきたぁー！」「ここでメガに戻る感じか」「ゲンガーの同期たち、メガカイリキーやメガフーディンも収録されそう」「ついに来たか！」「隠す気なくて草」など、多数のコメントが寄せられていた。

こちらは「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」のメガゲンガー

 

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）

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