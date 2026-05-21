【今夜】「ポケポケ」コライドン＆ミライドン来る!? 新パック情報、5月21日22時より発表
ポケモンは5月21日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について、最新情報を解禁する予告をX公式アカウントで出した。発表時間は今夜22時としている。
◢◤◢◤ 今夜、22:00 ◢◤◢◤— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) May 21, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケpic.twitter.com/bZkCLfnGZZ
映像では豊かな自然と、特徴的な“目”が映し出された。「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場した伝説のポケモン、コライドンとミライドンだと思われる。
ユーザーからは「アギャッス！」「コラミラex来るー！」「楽しみ」「波動ビート全然そろわん。助けて！」「もう新弾の時期か、早いなぁ」「22時待機します！」など、多数のコメントが寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
© 2024 Pokémon.
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