ポケモンは1月22日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新拡張パック「夢幻パレード」を発表した。

今回のパックでは、メガサーナイトやメガクチートなど、メガシンカしたすがたのポケモンが新登場。さらに新しいトレーナーズのカードとして「スタジアム」が初登場する。

発表の中でインパクトがあったのはスタジアムの「ふしぎな広場」。対戦の場などに変化をもたらすカードで、ここでは超タイプのポケモンの「にげる」ためのエネルギーを2個減らす効果が付与される。

ユーザーからは「ついにスタジアム登場か」「メガサーナイトがエグすぎる」「ミミッキュexキター！」「かんこうきゃく、めっちゃ可愛い」など、喜びの声が寄せられていた。

また、先日から公開されていた「謎」関連では、伝説のポケモン「オーガポン」が本当に登場することに対し「本当にオーガポンやんけ！」「こじつけかと思った」など、驚きをもって迎えられていた。

また、トレードに「メッセージ機能」が追加され、「ほしいカード」だけトレードしたいか、どの言語のカードがほしいかの2項目を選択して相手に伝えられるようになるとのこと。

新パック実装は1月29日の予定。いつもの15時からではなく、10時からとなっているので気を付けよう。

