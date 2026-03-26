「ポケポケ」イマーシブ色違いミュウが可愛いと話題に テーマ拡張パック「シャイニングメガ」配信開始
ポケモンは3月26日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「シャイニングメガ」を実装した。
本パックではメガゲンガーやメガリザードンＸをはじめとした「メガシンカしたすがたの色ちがいのポケモン」のカードを収録している。
早速パックを開封したユーザーからは「メガゲンガーexやばすぎぃ」「メガハッサムに愛される人生でした」「見たことない色合いのばかり出てびっくりした！」など、さまざまな声が寄せられている。
なかでも幸運なユーザーは「イマーシブミュウ可愛すぎ！」「1パック目からミュウ。俺明日死ぬのかな」「色違いミュウかわゆす」「色違い激アツ！」と、色違いミュウのイマーシブを引き当て大喜びしていた。
ミュウのイマーシブきたあああああ #ポケポケ#シャイニングメガ 新パック pic.twitter.com/1JLBq8IMaS— ポンタ氏の日記ex (@MKQoR4qWTGhLgeR) March 26, 2026
色違いが大量にゲットできるお得なパック。溜めていた砂時計を解放するときはいまなのかもしれない。ぜひこの盛り上がりに乗って、パック開封を楽しんでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
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