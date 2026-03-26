ポケモンは3月26日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「シャイニングメガ」を実装した。

本パックではメガゲンガーやメガリザードンＸをはじめとした「メガシンカしたすがたの色ちがいのポケモン」のカードを収録している。

早速パックを開封したユーザーからは「メガゲンガーexやばすぎぃ」「メガハッサムに愛される人生でした」「見たことない色合いのばかり出てびっくりした！」など、さまざまな声が寄せられている。

なかでも幸運なユーザーは「イマーシブミュウ可愛すぎ！」「1パック目からミュウ。俺明日死ぬのかな」「色違いミュウかわゆす」「色違い激アツ！」と、色違いミュウのイマーシブを引き当て大喜びしていた。

色違いが大量にゲットできるお得なパック。溜めていた砂時計を解放するときはいまなのかもしれない。ぜひこの盛り上がりに乗って、パック開封を楽しんでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

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※画面は開発中のものです。