ポケモンは2月26日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「パルデアワンダー」を実装した。

本パックでは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の舞台であるパルデア地方にまつわるカードを収録。ニャオハ、ホゲータ、クワッスの御三家をはじめとするさまざまなポケモンが登場する。

早速パックを開封したユーザーからは「ナンジャモピックアップは神」「ボタン嬉しい」「ネモとパモファミリーまとめて出たのエモいしパモい」など、トレーナー勢に関する声が多い印象。

とくに今回イマーシブに採用された「ペパー」を引けた人からは「ペパーかっこよい」「まさかのペパーなんだ」「パルデア最高！」「全国のペパアオ大好きクラブの皆様、引くまで課金しろ（暴論）」など、喜びの声が多く寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。