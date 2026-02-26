「ポケポケ」テーマ拡張パック・パルデアワンダー登場 ペパー引きで喜びの声続々
ポケモンは2月26日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新テーマ拡張パック「パルデアワンダー」を実装した。
本パックでは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の舞台であるパルデア地方にまつわるカードを収録。ニャオハ、ホゲータ、クワッスの御三家をはじめとするさまざまなポケモンが登場する。
早速パックを開封したユーザーからは「ナンジャモピックアップは神」「ボタン嬉しい」「ネモとパモファミリーまとめて出たのエモいしパモい」など、トレーナー勢に関する声が多い印象。
とくに今回イマーシブに採用された「ペパー」を引けた人からは「ペパーかっこよい」「まさかのペパーなんだ」「パルデア最高！」「全国のペパアオ大好きクラブの皆様、引くまで課金しろ（暴論）」など、喜びの声が多く寄せられている。
うわあぁぁあ10連からペパーのイマーシブ2枚出た— おとーふ📛 (@otohumusume) February 26, 2026
