ポケモンは2月19日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について最新情報を発表する予告動画を出した。時間は今夜23時となる。

わずか10秒間の動画では、ニャオハ、ホゲータ、クワッスがテコテコ歩く様子が見られる。新拡張パックの予告と見られている。

ユーザーからは「パルデアに突入!?」「クワッス強くあれ」「ホゲータがいる！」「マスカーニャex来るなら嬉しい」「マジか、メガシンカの流れが続くと思ってた」「（環境に）立つな、ニャオハ…！」「ペパーに期待」「テラスタル来るかなー？」など、盛り上がっている状況だ。

なお、すでにテーマ拡張パック「シャイニングハイ」パックからニャオハは実装済みだが、ホゲータやクワッスは未実装。「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」が好きなユーザーからは期待の声が高まっている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

