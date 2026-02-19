【今夜23時】「ポケポケ」新情報 ニャオハ、ホゲータ、クワッスがテコテコ… パルデア御三家来るか
ポケモンは2月19日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について最新情報を発表する予告動画を出した。時間は今夜23時となる。
◢◤◢◤ 今夜、23:00 ◢◤◢◤— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) February 19, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケpic.twitter.com/ntpTUIdvLs
わずか10秒間の動画では、ニャオハ、ホゲータ、クワッスがテコテコ歩く様子が見られる。新拡張パックの予告と見られている。
ユーザーからは「パルデアに突入!?」「クワッス強くあれ」「ホゲータがいる！」「マスカーニャex来るなら嬉しい」「マジか、メガシンカの流れが続くと思ってた」「（環境に）立つな、ニャオハ…！」「ペパーに期待」「テラスタル来るかなー？」など、盛り上がっている状況だ。
なお、すでにテーマ拡張パック「シャイニングハイ」パックからニャオハは実装済みだが、ホゲータやクワッスは未実装。「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」が好きなユーザーからは期待の声が高まっている。
