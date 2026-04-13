映像や電子書籍を大画面で楽しむのに断然便利なのがタブレット！ YouTubeやマンガアプリを見るだけなら、2～3万円までの激安タブレットでも問題ありませんが、ゲームしたり、ペンを使ったりと用途を広げるなら、もう少し高性能な製品が欲しくなります。

とは言え、4～7万円程度で購入可能なミドルクラスのタブレットでも、性能がかなり高くて使い心地は◎です！ そこで本記事では、ミドルクラスのタブレットの選び方のポイントとともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介。購入時の参考にしてください！

ミドルクラスのタブレットを選ぶポイント（1）「画面サイズ」映像を楽しんだり、ペンでのお絵描きを楽しむなら10インチ以上

タブレットを選ぶ場合に、まず最初のポイントとなるのが画面サイズです。通勤・通学時に使うのがメインなら8～9型ですが、自宅で映像を楽しんだり、ペン操作でお絵描きなどをする場合にはやはり10型以上のモデルが圧倒的にオススメです。

横画面にしたときのサイズは25～30cm程度あり、映画なども迫力たっぷり。また、このクラスではクアッドスピーカーを搭載している製品が中心なので、縦画面でも横画面でもステレオサウンドが楽しめます。

ミドルクラスのタブレットを選ぶポイント（2）「CPUやメモリー」用途を広げるなら、ある程度の性能が欲しい

映像やマンガアプリを表示させるだけなら、処理性能は最低限でも実は大きな問題はないのですが、他の用途、特にお絵描きアプリだったり、ゲームを楽しむためには一定レベル以上の性能は欲しいところです。特にメモリーについては8GB以上の製品だと、いろいろアプリを動かしても動作が遅くなりにくいです。

ミドルクラスのタブレットを選ぶポイント（3）「ペンやキーボード対応」周辺機器との組み合わせでさらに便利に

ペン操作でお絵描きや手書きでのメモ入力をするには、スマホやタブレットで広く使える汎用タイプのペンではなく、専用のペンに対応したモデルを選びたいところです（ペンは付属する製品もあれば、別途購入が必要な製品もあります）。

また、キーボード付きのカバーがオプションで用意されている製品であれば、本格的な文字入力をはじめ、出先でノートPCライクな使い方も可能です。タブレットで用途を広げたいなら、こうした周辺機器が用意されているかもチェックしましょう。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめするミドルクラスのタブレット5製品を紹介します！