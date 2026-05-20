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山根博士の海外モバイル通信 第802回

「中国限定デザイン」が消滅!? 即完売のシャオミ・ライカスマホに起きた決定的な仕様変更

2026年05月20日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集●ASCII

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中国だけのデザインが消滅

　約25万円（日本価格）という高額ながら、3月の発売と同時にあっという間に完売となった、シャオミとライカがコラボした高性能カメラスマートフォン「LEICA Leitzhphone powered by Xiaomi」。

人気の中国限定デザインが
まさかのグローバル仕様へ統一

　中国では同性能のモデルが「Xiaomi 17 Ultra by Leica」として販売されています。本製品はLeitzphoneとは背面のロゴの向きが異なるなど、外観デザインが若干異なっています（Leitz Phoneの正統進化!? Xiaomi 17 Ultra by Leicaが示す「真のライカスマホ」の完成度）。

グローバルモデル（左）と中国モデル（右）

　中国モデルは背面がツートン仕上げのほか、側面フレームもブラック。このカラーリングのほうが好き、という人もいるでしょう。もちろん、Leitzphoneのシルバーフレームのほうがライカらしいともいえます。このあたりは個人の好みでもあります。

側面フレームの色も違う

　ところが、そんな中国限定カラーだったXiaomi 17 Ultra by Leicaに、新たに「黒銀色」モデルが登場。ですが、これはグローバルのLeitzphoneと同じカラーリングの製品です。

中国・深センのシャオミストアの案内

　すでに中国のシャオミストアで販売されているXiaomi 17 Ultra by Leicaは、グローバルや日本で販売されているモデルと同じカラーリングのみとなっています。店舗スタッフによると、中国限定色版は初期ロットだけだったとのこと。

現在中国で売っているXiaomi 17 Ultra by Leica。グローバルと同じ色合いだ

ホワイトモデルはこだわりの「横向きライカロゴ」を継続中

　カラーリングはさておき、カメラとして使うときに、ライカのロゴが横向のほうがいい、という声も多いでしょう。中国モデルもグローバルと同じデザインになったのを残念と思う人もいそうです。ただし、実は中国では今でも「横向ライカロゴ」のXiaomi 17 Ultra by Leicaが売られています。ホワイトモデルです。

Xiaomi 17 Ultra by Leicaのホワイトモデル

　ホワイトモデルは側面フレームがシルバーで、Leitzphoneグローバルモデルと同じ。このあたりは部材をうまく使い分けているわけです。Leitzphoneは日本のみならず海外でも売り切れている国も多く、世界的な人気製品になっています。

　2027年に日本を含むグローバル市場で「Leitzphone 2」が出るかどうかわかりませんが、その時は中国と同じように、ぜひ2色展開にしてほしいものです。

側面フレームはLeizphoneと同じ

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

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