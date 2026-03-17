カプコンは3月17日、「バイオハザード」シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」について、全世界販売本数600万本を突破したと発表した。シリーズ史上最速だという。

公式からは「応援いただいているファンの皆様、本当にありがとうございます！」と感謝のコメントが投稿。

ユーザーからは「ここ数年で一番楽しいゲームでした！」「DLC期待してます」「600万本おめでとう～！」「気が早いけどGOTYを狙いたい」「レクイエムのためにPS5買って本当に良かったと思えた」「レクイエムなら1000万本いきそう」など、祝福の声が多数寄せられていた。

ASCIIでは本作の先行プレイレポや、開発陣＆狩野英孝さんなどのインタビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

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