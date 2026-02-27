カプコンは2月27日、「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）］を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに8990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

本作の主人公、連続変死事件の捜査を命じられたFBI分析官のグレース・アッシュクロフトと、同じ事件を追っていた対バイオテロ組織のエージェントであるレオン・S・ケネディ。二人はこの捜査をきっかけに極限状況へと投げ込まれることとなる。精緻なグラフィックとドラマチックなストーリー、そして入念に組み立てられたゲームプレイで描かれる“究極のサバイバルホラー”をぜひとも楽しもう。

そして、「バイオハザード レクイエム オリジナル・サウンドトラック」の配信が本日よりスタート。イーカプコンデジタルストアでの販売をはじめ、各種音楽配信サイトでも順次配信がはじまっている。こちらもあわせてチェックしよう。

▼『BIOHAZARD requiem』 Launch Trailer https://x.com/BIO_OFFICIAL/status/2027184405723463797?s=20

■『バイオハザード レクイエム』本日発売！

生者に恐怖を。屍者に鎮魂を。

グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェントであるレオン・S・ケネディとともに、死を打ち倒す爽快感。二人の主人公が対をなすゲーム体験と、彼らを中心に渦巻くドラマがプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。

主人公：グレース・アッシュクロフト

もう一人の主人公：レオン・S・ケネディ

■メインテーマ「Through the Darkness」を含む30曲を収録！

「バイオハザード レクイエム オリジナル・サウンドトラック」の配信が本日よりスタート

本日発売を迎えた『バイオハザード レクイエム』。本作のメインテーマ「Through the Darkness」をはじめ、30曲を収めたオリジナル・サウンドトラックの配信が本日2026年2月27日からはじまっている。

イーカプコンデジタルストアでの販売をはじめ、Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSICなど、各種音楽配信サイトで聴くことが可能だ。グレースとレオンを中心に渦巻くドラマを彩る楽曲の数々楽しもう。

Colin & Carolineが歌うメインテーマ「Through the Darkness」のミュージッククリップも公開されているので、こちらも要チェックだ。

▼Through the Darkness (Short Version) / Colin & Caroline

https://www.youtube.com/watch?v=EwXtOk7EHmQ

【製品概要】

製品名：バイオハザード レクイエム オリジナル・サウンドトラック

配信日：配信中（2026年2月27日）

価格：1500円

収録曲：Through the Darkness（Colin & Caroline）、Respite、Lament、Ambition、ほか

イーカプコンデジタルストア：https://www.e-capcom.com/shop/g/gM00008250/

音楽配信サービス：https://CAPCOM.lnk.to/biohazardrequiem_ost

■Epic Games Storeで『バイオハザード レクイエム』を購入した人に

『フォートナイト』向けコスチューム「グレース・アッシュクロフト」をプレゼント！

フォートナイトで見つけよう

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM