豪華景品が当たるセールを記念したキャンペーンも実施！

カプコンは5月27日、PlayStation 5版およびNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』が、20％オフのお得な価格で購入できるセールを開催すると発表。セール期間は、PlayStation Storeが2026年6月10日23時59分まで、ニンテンドーeショップが6月22日23時59分までだ。

さらに、本日より各プラットフォームへ向けて体験版『バイオハザード レクイエム DEMO』を順次配信。そして、特典DLCとして頒布されたグレース コスチューム 「APOCALYPSE」が、各プラットフォームで本日より販売している。

加えて、本年3月からはじまった「BIOHAZARD 30th Anniversary」から、BABYMETALとのコラボレーション情報の続報、そして記念サイトでのご祝辞の更新情報もお届けしよう。

●PlayStation Store（PlayStation 5版）

セール期間：2026年6月10日23時59分まで

セール価格：

・『バイオハザード レクイエム』：通常価格 8990円 → セール価格 7192円【20％オフ！】

・『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスキット）：通常価格 9990円 → セール価格 7992円【20％オフ！】

●ニンテンドーｅショップ（Nintendo Switch 2 版）

セール期間：2026年6月22日23時59分まで

セール価格：

・『バイオハザード レクイエム』：通常価格 8990円 → セール価格 7192円【20％オフ！】

・『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスキット）：通常価格 9990円 → セール価格 7992円【20％オフ！】

■各プラットフォームへ向けて体験版『バイオハザード レクイエム DEMO』が本日配信開始！

グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント レオン・S・ケネディとともに、死を打ち倒す爽快感。二人の主人公が対をなすゲーム体験がプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす『バイオハザード レクイエム』。

その片鱗を味わう体験版『バイオハザード レクイエム DEMO』が各プラットフォームへ向けて順次配信される。未プレイの人は、ぜひ体験してみよう。

■DLC グレース コスチューム 「APOCALYPSE」の販売がスタート！

特典として頒布されたDLC グレース コスチューム 「APOCALYPSE」の販売がスタート。通常のコスチュームとは異なるグレースの魅力に出会えるDLCとなっている。フォトモードにも映える一着を手に入れてみてはいかがだろうか。