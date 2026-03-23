シリーズのエグゼクティブプロデューサーである竹内潤氏からのメッセージもお届け！

カプコンは3月23日、2026年3月22日に「バイオハザード」シリーズが第1作の発売から30周年を迎えたことを祝して、すべてのゲームファンへ向けて、シリーズのエグゼクティブプロデューサーを務める竹内潤氏からのメッセージを公開。

先月に最新作『バイオハザード レクイエム』を発売した本シリーズ。記念すべき年にはすでに日本を皮切りに欧州、北米での開催が決定しているオーケストラコンサート公演や、本年にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションによる『バイオハザード レクイエム』を題材とした新たなエンターテイメントの制作、東京・渋谷で30周年を祝した記念展の開催をはじめ、記念アイテムの発売などさまざまな企画が進行中だという。

ここでは、30周年記念企画の一部を紹介しよう。

▼最新情報や記念コンテンツの閲覧は「バイオハザード」シリーズ30周年記念サイトへ

https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th.html

■バイオハザード単独としては世界初の体験型展覧会が2026年秋に開催決定！

「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」

特別な没入型の展示形式で楽しめる「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」（主催：東北新社）が2026年秋、東京・渋谷にて開催されることが決定。バイオハザードシリーズが30年間にわたり築き上げてきた世界観を軸に、登場キャラクターの知られざる設定や制作背景なども交えて、恐怖と感染の歴史を紐解いてゆく。

さらに、本展限定の30周年を記念したグッズの企画も進行中。オリジナルの演出を通して、まるでゲームの世界に入り込んだかのような没入体験で贈る「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」、続報は6月ごろに公開予定なので楽しみにしよう。

「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」概要

開催時期：2026年秋ごろ

開催場所：東京・渋谷

主催・演出・制作：東北新社

協力・監修：カプコン

■カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデルに1/6スケールのネメシスが登場！

カプコンフィギュアビルダーは同社自らが製作するキャラクターの魅力を最大限に表現するため、造形、彩色にこだわったフィギュアシリーズ。シリーズ30周年を記念して、そのラインアップに最凶の刺客“ネメシス”が登場する。

同社の公式通販サイト「イーカプコン」では早くも予約受付が始まっている。さらなる詳報は一般予約開始にあわせて公開する予定とのことなので、期待して待とう。

【製品概要】

品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス

発売時期：2026年12月10日

価格：4万9478円

台座を含む商品サイズ：約H460×W273×D267mm

▼イーカプコン カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス 製品ページ

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009459/

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

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