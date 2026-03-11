カプコンは3月10日、「バイオハザード レクイエム」について、フォトモードや追加ストーリーコンテンツの制作が決定したと発表。ディレクターの中西晃史氏が動画を投稿した。

中西氏いわく、引き続き問題点や快適さの向上などのサポートを継続しつつ、まずは要望の多い「フォトモード」の追加、5月頃にはちょっとしたミニゲームを準備しているとのこと。

そして追加ストーリーコンテンツの制作決定を告知。本作の世界観をさらに掘り下げて楽しめる内容を目指して開発中だという。配信までは「少々お待たせします」と語っていた。

また、動画の中ではちょっとしたジョークなのか「匂わせ」なのかわからない演出も交えてファンをザワつかせた。ストーリーコンテンツ制作決定の紙を見せるつもりが「これは違う、これも違う」と気になる紙をめくっていく中西氏。

レオンが女性を抱く「FORBIDDEN REQUIEM（禁断のレクイエム）」、メインビジュアルが猫に差し変わったスライドに、国民的アニメのオマージュ風「来週のレクイエム」、カードだかパズルだかのミニゲームっぽい画像などがチラ見せされた。

「バイオハザード レクイエム」は500万本をシリーズ最速で突破するなど、いま勢いのあるタイトル。追加ストーリーが来る前に、プレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM