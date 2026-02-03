アートディンクは2月3日、都市型シミュレーションゲーム「A列車で行こう」のシリーズ40周年記念タイトル『A列車で行こう9 Evolution』を、Nintendo Switch 2向けに発売すると発表。

発売日は、2026年6月4日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに1万2980円、豪華特典付きの「40周年メモリアルボックス」は1万6280円だ。

また、40年の進化を振り返るティザー動画を、同社のYouTubeの公式チャンネルにて公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

▼Nintendo Switch 2「A列車で行こう9 Evolution」ティザー

https://www.youtube.com/watch?v=WeSdn6eMAHk

■「A列車で行こう」シリーズ40周年

「A列車で行こう」は、都市開発、鉄道運営、会社経営の要素をあわせ持つリアルタイムシミュレーションゲーム。プレイヤーは鉄道会社の経営者となり、線路を敷いて鉄道を走らせ、理想の街を実現していく。

線路で繋がった街には人が集まり、より大きな街へと発展していく……そんな街づくりの喜びをリアルに体感可能だ。

パソコンゲーム黎明期に登場し、2025年12月に40周年を迎えた本シリーズは、これからも進化を続けていく。

■『A列車で行こう9 Evolution』とは

シリーズ40周年を記念したNintendo Switch 2向けソフト『A列車で行こう9 Evolution』を発売決定！

本作は『A列車で行こう9』（以下、A9）の単なる移植にとどまらず、UIやグラフィックを刷新。さらに、緑化ビルをはじめとした新規の建物を多数収録し、現代らしい街の眺望を実現している。

300車両以上の実在車両、列車の連結や編成カスタム機能など充実した機能と自由度はそのままに、今までとは一線を画す「A9」を体感しよう。

●真新しい眺望

ライティングや反射表現が再構築され、さらにリアリティのある眺望へ。街に雲の影が落ち、水の表現が豊かになったことで、移り変わる街の息遣いが感じられる。

●豊かな街のバリエーション–田舎から大都市まで

「A9」の特徴は、なんといっても圧倒的な街づくりの自由度。500種類以上の建物や小物で、街を自由に開発しよう。

自然と調和する田舎から、高層ビルが立ち並ぶ大都市まで、あなたの理想の街を作ることが可能だ。

●豊かな街のバリエーション–スマートな街並み

社会の変化を反映して、本作の街並みもより現代らしいものへと進化している。バリアフリーや利便性を意識した施設を多数収録。生まれ変わったスマートな都市景観を実現できる。

●豊かな街のバリエーション–緑化された新時代の街

近年、世界的に環境保護や景観への意識が高まり、都市部の緑化が進められる。本作でも緑化が施された高層ビルやショッピングモールを収録。緑と共存する新時代の建物で街を彩ろう。

●クォータービュー・モード

シリーズお馴染みのクォータービュー・モードを搭載。15度ごとに角度を変えて、「A3」「A4」「A7」など、昔遊んだ「A列車」と同じ画角でプレイできる。「A9」の緻密な街並みを、親しみやすいクォータービューで楽しもう。

●遊びやすさも進化–初めての街づくりも安心

本格的なシミュレーションと聞くと、敷居が高く感じるかもしれない。『A列車で行こう9 Evolution』では、操作方法からゲームのコツまでチュートリアルでサポート。初心者でも安心して街づくりをはじめられる。

「ニューゲーム」から遊べるマップには、クリア条件を追加。線路延長・資金総額、新幹線駅の開通といった大型プロジェクトの達成など、マップごとに目標が設定されている。経営と開発の腕試しに、個性豊かな街の開発に挑戦してみよう。

●遊びやすさも進化–好みの操作で快適な街づくり

ボタン操作のほか、Joy-Con 2やUSBマウスを使用したマウス操作にも対応。どこでも好きな操作方法で、街づくりを楽しめる。隙間時間に持ち歩いて、少しずつ街の開発を進めるもよし、腰を据えて、慣れ親しんだマウス操作でじっくりやり込むもよしだ。

■「40周年メモリアルボックス」同時発売決定！

40年の軌跡を辿る記念グッズが詰まった、特装版を同時発売。ここでしか手に入らない豪華特典をぜひゲットしよう。価格は1万6280円。

【収録内容】

・A列車で行こう9 Evolution

・LOGiN& 週刊ファミ通A列車で行こう40周年記念号

・A列車40周年記念ピンバッジ

・A列車40周年特別記念切符シート（硬券）

・A列車40周年メモリアルボックス

※本製品は初回生産分のみ販売いたします。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

メモリアルボックスに同梱される「LOGiN & 週刊ファミ通A列車で行こう40周年記念号」の収録サンプルを一部公開.

本冊子には、全56ページ（B5版）にわたり、過去A列車シリーズ発売当時の掲載内容を収録している。当時をありのまま残した貴重な記事や広告をぜひチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 Evolution

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年6月4日

価格：

通常版：1万2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

40周年メモリアルボックス：1万6280円（パッケージ版）

CERO：審査予定

© 2026 ARTDINK. All Rights Reserved.