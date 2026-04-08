アートディンクは4月8日、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに同社が展開している「ARTDINK GAME LOG」シリーズの第2弾タイトルとして、『アクアノートの休日』を配信すると発表。配信日は2026年4月23日、価格は2420円だ。

■『アクアノートの休日』とは

●自由気ままな海底探索アドベンチャー

『アクアノートの休日』は、魚たちとともに不思議に満ちた海底を潜水艦で探索するシンプルな3Dゲーム。1995年にPlayStationで発売された本作は、環境を体験するフリーローミングゲームの先駆けともいえる。

●好奇心が海を散歩する

『アクアノートの休日』には、達成すべき目標は存在しない。未知の海域の調査と漁礁づくりを通じて、何を見つけるかはプレイヤー次第。

無心に泳ぎ回ってもよし、魚たちとコミュニケーションをとるもよし、遺跡を見つけてかつての文明に思いを馳せるもよし。のびやかに、好奇心の赴くまま休日を謳歌しよう。

■心の奥で求めていた何かが、海底（ここ）にある

●自由、そして挑戦

海の世界は自由と挑戦で満ち溢れている。未知なる海域を探索すれば、行く先々でおなじみのかわいい魚たち、奇妙な生物（？）との出会いが待っている。

隅から隅までマップを埋めるのに挑戦してもいいだろう。ブロックを積んで漁礁をつくるのもお忘れなく。

漁礁が充実すれば、海域を訪れる生き物が増えていく。ここでなら、地上にはないやすらぎを見つけられるはずだ。

■鮮やかに蘇る、思い出の景色

●美しき海の世界をもう一度

ARTDINK GAME LOGでは「リマスターモード」を追加。水棲生物たちのテクスチャが高解像度化され、その模様や表情まで眺められるようになった。

もちろん、当時のままに楽しめる「クラシックモード」も搭載。さらに「スキャンライン」「ブラウン管」などの画面フィルタを使えば、プレイしていた“あの頃”の質感に浸ることも。

バックグラウンドストーリーや作品の楽しみ方を案内する当時の説明書も収録。あの日、美しいと感じた海の世界にもう一度戻ってみてはいかがだろうか。

■『アクアノートの休日』グッズ展開決定！

『太陽のしっぽ』に続き『アクアノートの休日』のグッズが発売される。カバーアートをテーマにしたTシャツとアクリルキーホルダーを発売予定だ。普段遣いもしやすい、ファン必携のアイテムをお見逃しなく！

発売元：ディスクユニオン

URL：https://diskunion.net/

【ゲーム情報】

タイトル：ARTDINK GAME LOG：アクアノートの休日

ジャンル：海洋アドベンチャー

配信：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：2026年4月23日

価格：2420円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

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