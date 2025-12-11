DLCの期間限定半額セールも12月18日より実施！
Switch 2版『A列車で行こう はじまる観光計画』のゲーム紹介動画を公開！
アートディンクは12月11日、同社が企画･開発･販売を行なう都市開発鉄道シミュレーションゲーム『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』について、ゲームの流れや「Nintendo Switch 2 Edition」の特徴を紹介する動画を公開した。
本作の発売日は2025年12月18日予定、価格はパッケージ版が1万406円／ダウンロード版が9878円だ。また、実在車両を追加するDLC「ひろがる観光ライン」を12月18日よりセール価格で発売する。
■「Nintendo Switch 2 Edition」紹介動画を公開
5分ではじまるA列車がわかる！ゲーム紹介動画を公開。『Nintendo Switch 2 Edition』で改良されたグラフィックや、鉄道をつかった街づくりの醍醐味を体感しよう。
ナレーションは西武鉄道・東武鉄道などの自動アナウンスを担当されている、女子鉄アナウンサー・久野知美さんだ。
▼ゲーム紹介動画【はじまるA列車】
動画URL：https://youtu.be/Qni5Lc5tvzs
■追加コンテンツ「ひろがる観光ライン」を、
『Nintendo Switch 2 Edition』発売日よりセール価格で販売！
『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』の発売を記念して、追加コンテンツ『ひろがる観光ライン』を期間限定50％オフで販売。日本全国を走る旅客列車総勢33車両を、あなたの街に走らせよう。セール期間は、2025年12月18日～2026年1月13日23時59分まで。製品名：追加コンテンツ「ひろがる観光ライン」
価格：1364円（50％オフ！）
販売場所：ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000036455
【ゲーム情報】
タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション
販売：アートディンク
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年12月18日予定
価格：
パッケージ（ガイドブックパック）版：1万406円
ダウンロード版：9878円
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switch本体でもプレイできます。遊べる内容はSwitchソフトと同一で、Switch 2 Edition用に追加した内容は含まれません。
【すでに『はじまる観光計画』『ひろがる観光ライン』を所持している人向けDLC】
タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス
配信：アートディンク
発売日：2025年12月18日予定
価格：2200円（ダウンロード版のみ）
©2025 ARTDINK.AllRightsReserved.
※画面はすべて開発中のものです。