アートディンクは12月11日、同社が企画･開発･販売を行なう都市開発鉄道シミュレーションゲーム『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』について、ゲームの流れや「Nintendo Switch 2 Edition」の特徴を紹介する動画を公開した。

本作の発売日は2025年12月18日予定、価格はパッケージ版が1万406円／ダウンロード版が9878円だ。また、実在車両を追加するDLC「ひろがる観光ライン」を12月18日よりセール価格で発売する。

■「Nintendo Switch 2 Edition」紹介動画を公開

5分ではじまるA列車がわかる！ゲーム紹介動画を公開。『Nintendo Switch 2 Edition』で改良されたグラフィックや、鉄道をつかった街づくりの醍醐味を体感しよう。

ナレーションは西武鉄道・東武鉄道などの自動アナウンスを担当されている、女子鉄アナウンサー・久野知美さんだ。

▼ゲーム紹介動画【はじまるA列車】

動画URL：https://youtu.be/Qni5Lc5tvzs

■追加コンテンツ「ひろがる観光ライン」を、

『Nintendo Switch 2 Edition』発売日よりセール価格で販売！

『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』の発売を記念して、追加コンテンツ『ひろがる観光ライン』を期間限定50％オフで販売。日本全国を走る旅客列車総勢33車両を、あなたの街に走らせよう。セール期間は、2025年12月18日～2026年1月13日23時59分まで。

【ゲーム情報】

：追加コンテンツ「ひろがる観光ライン」：1364円（50％オフ！）：ニンテンドーeショップ

タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年12月18日予定

価格：

パッケージ（ガイドブックパック）版：1万406円

ダウンロード版：9878円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch本体でもプレイできます。遊べる内容はSwitchソフトと同一で、Switch 2 Edition用に追加した内容は含まれません。

【すでに『はじまる観光計画』『ひろがる観光ライン』を所持している人向けDLC】

タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス

配信：アートディンク

発売日：2025年12月18日予定

価格：2200円（ダウンロード版のみ）

