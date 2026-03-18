ISSの日本実験棟「きぼう」を3Dモデルで再現、バーチャル国際宇宙ステーションの教育機関向け本格提供開始

株式会社スペースデータは3月10日に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の協力のもと開発した「バーチャル国際宇宙ステーション(ISS)」の教育機関向け提供を本格的に開始した。

同システムは、ISSの日本実験棟「きぼう」を超高精細3Dモデリング技術で実寸大に再現したもの。学生が宇宙飛行士の視点で船内を自由に探索できるインタラクティブな教育コンテンツだという。

従来の教育では教科書やWeb上の動画といった2次元コンテンツが主で、実際の宇宙空間の広がりや微小重力環境の特性を直感的に理解することが難しかったという。同社は、「誰もが宇宙を体験できる環境」の実現を目指し、ゲームエンジン技術（Unreal Engine）を活用し、特別な機材や費用をかけずに教育現場で利用可能なツールを開発したとのこと。

同社では、2025年末から九州工業大学および北九州市立高等学校において試験導入を実施。2026年から本格的な授業での活用を進めていくという。

今後の展開として、教育機関向け提供の拡大に加えて、宇宙関連エンタテインメント分野での活用も推進するとのこと。また、同社が運営する未来人材育成のコミュニティ「シンギュラボ」との連携を通じて、宇宙教育を多面的に展開していく予定だとしている。