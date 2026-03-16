折りたたみ可能なロボティクスモビリティ「tatamo!」最新モデル、SXSWで発表

株式会社ICOMAは、開発中のロボティクスモビリティ「tatamo!」の最新モデルを3月12日から18日まで米国で開催の「SXSW」で発表した。

「tatamo!」は、同社の折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」で培った折りたたみ機構に加えて、センサーによるインタラクション機能を搭載したロボティクスモビリティ。同モデルでは量産に向けて変形機構をブラッシュアップ。タタメルバイクおよび前モデルのtatamo!よりもシンプルでスムーズな変形機構を実現したとのこと。ラゲッジエリアも備え、ライフスタイルに併せた使い方が可能とだとしている。

インタラクション機能としては、距離センサーやタッチセンサーを利用して表情が変化する従来の機能に加え、走行速度に合わせた走行音生成機能を搭載。電動バイクの走行に音を取り入れることで、乗車時の楽しみを提供するという。

同製品は、最大速度20km。16歳以上は免許不要で乗車できる特定小型原動機付自転車（特定小型原付）で開発を進めているという。今回発表された主な仕様は以下（※開発中のため変更になる可能性がある）。

最高速度：20km/h

航続距離：30km

ディスプレイ：約2.8インチ

センサー：ToFセンサー、カメラ

全長（折りたたみ時）：584mm

幅（折りたたみ時）：350mm

高さ（折りたたみ時）：786mm

全長（バイク状態）：1130mm

幅（バイク状態）：600mm

高さ（バイク状態）：937mm