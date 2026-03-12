ロボット企業の主要7部門に“参謀”となるAIを配置、事業全体の統合最適化を支援するAI基盤「AI Robotics on IDX」提供開始

AIデータ株式会社は、ロボット産業において事業全体の統合最適化を図るAI基盤「AI Robotics on IDX」の提供開始を発表した。ロボット企業の設計・制御・製造・導入・保守・営業・経営の7領域において、多岐にわたる技術データ（設計データ・制御ログ・製造品質データ・フィールド稼働データ・保守履歴・顧客情報・特許情報）を統合・構造化し、製品開発から事業戦略までを一貫して支援するという。

同社は、日本のロボット企業は以下のような構造的課題を抱えていると指摘する。

・データ分断：設計・制御・製造・保守データが部門間で分離し、統合最適化が困難

・技術継承断絶：メカ・制御・AIの複合技術が属人化し、体系的な継承が進まない

・現場対応の遅れ：フィールドトラブルが設計・制御改善に迅速にフィードバックされない

・事業判断の精度不足：技術・市場・IP戦略がバラバラで、統合的な投資判断ができない

・提案力の不足：優れた技術を持ちながら、顧客価値として訴求する力が弱い

こうした課題を解決するために、「AI Robotics on IDX」では、主要となる7つの部門それぞれに「参謀AI」を配置し、業務を支援するという。

1、設計参謀AI：メカ・制御・電気・AI・安全規格を横断したシステム設計を支援し、仕様変更の影響を即座に分析

2、制御参謀AI：センサデータ・制御アルゴリズム・動作パターンを最適化し、ロバスト性向上を支援

3、製造参謀AI：製造工程・品質管理データを統合分析し、歩留まり向上と不良予防を実現

4、導入参謀AI：顧客現場条件とロボット仕様のマッチング最適化により、導入成功率を向

5、保守参謀AI：稼働ログ・故障履歴から予兆分析を行い、予防保全と稼働率最大化を支援

6、営業参謀AI：顧客課題分析・ROI提案・ソリューション設計により、技術を売れる価値に変換

7、経営参謀AI（Tokkyo.AI連携）：事業KPI・技術ロードマップ・IP戦略を統合し、データ基盤による経営意思決定を支援

これらを通じて、設計・制御・製造の連携最適化による製品開発期間の短縮や、現場トラブルの削減、安定稼働による顧客満足度の向上、技術継承のデジタル化、事業戦略の高度化を図るという。

同社では「AI Robotics on IDX」を起点に、国内ロボット企業・研究機関との連携強化や 部品メーカー・システムインテグレーターとのエコシステム構築、製造業・物流業・サービス業の導入企業との協業拡大、グローバルロボット競争を見据えた技術・特許戦略支援機能の高度化に向けた取り組みを進めていくとしている。