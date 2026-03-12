いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第92回
「あ、忘れてた！」になる前に。母の日ギフトもう決まった？ 花もスイーツも見つかる「ヤマダモール」
2026年03月12日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ヤマダモール「2026ヤマダの母の日特集」をチェック！
ヤマダ電機の通販サイト「ヤマダモール」で、「2026ヤマダの母の日特集」を開催中。カーネーションとスイーツのセットや鉢植えの花、ケーキや焼き菓子、フルーツの贈り物のほか、和牛や海鮮などの食べ物もそろう。
3,000円前後の商品が多く、母の日の贈り物として選びやすい価格帯。送料無料のものや数量限定の商品もあり、価格や在庫が変わることもあるため、購入前に販売ページで確認しておきたい。
注目のセール商品
鉢植えギフトと抹茶どら焼きのセット－カーネーション「いちごホイップ」
ハッピーサプライズ 3,280円（送料無料）
フリル状の花びらが特徴のカーネーションの鉢植えに、どら焼きを組み合わせた母の日向けギフト。花と和菓子を一緒に贈れるセット。
特選母の日スイーツ 3,080円（送料無料）
パフェ仕立てのアイスクリームを詰め合わせたスイーツギフト。見た目の華やかさもあり、母の日の贈り物として選びやすい。
母の日の贈り物をまとめて見て選べる特集
花やスイーツのセットのほか、フルーツや食べ物のギフトなども掲載されており、贈る内容や予算に合わせて選べる。「2026ヤマダの母の日特集」は、母の日の準備を早めに進めたい人が一度見ておきたいページ。
数量限定の商品もあるため、気になるものがあれば販売ページで内容を確認しておきたい。
