いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第92回

「あ、忘れてた！」になる前に。母の日ギフトもう決まった？ 花もスイーツも見つかる「ヤマダモール」

2026年03月12日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

ヤマダモール「2026ヤマダの母の日特集」をチェック！

　ヤマダ電機の通販サイト「ヤマダモール」で、「2026ヤマダの母の日特集」を開催中。カーネーションとスイーツのセットや鉢植えの花、ケーキや焼き菓子、フルーツの贈り物のほか、和牛や海鮮などの食べ物もそろう。

　3,000円前後の商品が多く、母の日の贈り物として選びやすい価格帯。送料無料のものや数量限定の商品もあり、価格や在庫が変わることもあるため、購入前に販売ページで確認しておきたい。

ヤマダモール「2026ヤマダの母の日特集」のページへ

注目のセール商品

鉢植えギフトと抹茶どら焼きのセット－カーネーション「いちごホイップ」

ハッピーサプライズ 3,280円（送料無料）

　フリル状の花びらが特徴のカーネーションの鉢植えに、どら焼きを組み合わせた母の日向けギフト。花と和菓子を一緒に贈れるセット。

北海道贅沢パフェアイス 6個セット

特選母の日スイーツ 3,080円（送料無料）

　パフェ仕立てのアイスクリームを詰め合わせたスイーツギフト。見た目の華やかさもあり、母の日の贈り物として選びやすい。

母の日の贈り物をまとめて見て選べる特集

　花やスイーツのセットのほか、フルーツや食べ物のギフトなども掲載されており、贈る内容や予算に合わせて選べる。「2026ヤマダの母の日特集」は、母の日の準備を早めに進めたい人が一度見ておきたいページ。

　数量限定の商品もあるため、気になるものがあれば販売ページで内容を確認しておきたい。

■関連サイト

