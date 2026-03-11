超小型の超音波式風向風速センサー「ULSA EVO」発表　空気の流れで変化する超音波を計測し、風向きと風速を捉える

ストラト・ビジョン合同会社は3月3日に、直径50mm全高57mmの超小型サイズの超音波式風向風速センサー「ULSA EVO（アルサ・エヴォ）」を発表した。同製品は、2022年に販売開始したコンパクト超音波式風向風速センサー「ULSA BASIC / M5B」の後継機種として、2026年夏の発売を予定しているという。

超音波風速センサーは、空気の流れによって変化する「超音波の到達時間（ToF）」を計測することで、風向きと風速を高精度かつ高速に捉えられるという。また、従来用いられてきた機械式風速計のような破損しやすい可動部品（カップ・プロペラ）を持たない点が特徴とのこと。「ULSA EVO」は、産業・研究用途で用いられてきた大型の超音波式風向風速計から、大幅な小型・軽量化を達成しており、特にポータブル用途で高い効果を発揮するとしている。

「ULSA EVO」は直径50mm、全高57mmのサイズを実現。本体質量45g（ゴルフボールと同程度）の軽量設計により、同社によると市販の超音波式風向風速計カテゴリーにおいて世界最軽量級の製品だという。ワイヤレス機能を統合したMCU「ESP32-C3」を内蔵し、ユーザー側でのプログラミングが可能。測定用途に応じて機能をカスタマイズできる風センシングモジュールとして、幅広い領域での利活用が見込まれるとしている。

想定される使用例として、ハンディ計測（スマートフォン / モバイルバッテリー直結）、屋内気流測定（多台数による同時ワイヤレス測定）、ドローン搭載（上空観測・飛行安全の確保）、自転車搭載（空気抵抗のリアルタイム把握）、スポーツ競技（競技パフォーマンス向上）、インタラクティブ・アート（気流と連動する作品）が挙げられている。

製品の仕様は発売までに変更される可能性があるとのこと。測定スペックは今回の発表時では未公開となっている。