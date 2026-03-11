REGZA 40型テレビが約4万円。ヤマダウェブコム「年に一度の本決算総力祭」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ヤマダウェブコム「年に一度の本決算総力祭」をチェック！

ヤマダデンキの通販サイト「ヤマダウェブコム」で「年に一度の本決算総力祭」が開催中。テレビやパソコン、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、クリーナー、調理家電など、さまざまな商品が対象になっている。

ページ内では「WEB限定！厳選大特価」などの企画も用意されており、特価商品をカテゴリごとに探せるようになっている。

注目のセール商品

REGZA 40S25R 40V型 ハイビジョン液晶テレビ レグザ S25Rシリーズ

WEB限定！厳選大特価 41,240円

40V型のハイビジョン液晶テレビ。レグザS25Rシリーズのモデルで、地デジやBS・CS放送を楽しめるレグザエンジンを搭載するテレビ。

ヤマダウェブコム限定

ヤマダデンキの通販サイト「ヤマダウェブコム」で実施している「年に一度の本決算総力祭」。テレビやパソコン、生活家電など多くの商品が対象になっている。WEB限定の特価商品もあるため、気になる人はセールページを見ておきたい。