いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第90回
SteelSeries「春のお買い得セール」開催中。Arctis Novaシリーズなどゲーミングヘッドセットが割引
2026年03月10日 12時00分更新
SteelSeries公式サイトでは現在、「春のお買い得セール」を開催中。ゲーミングヘッドセットやキーボード、マウスなど、同社のゲーミングデバイスが割引価格で販売されている。
ヘッドセットでは「Arctis Nova」シリーズ、キーボードでは「Apex」シリーズ、マウスでは「Aerox」シリーズなどが対象。ワイヤレスヘッドセットやメカニカルキーボード、軽量ゲーミングマウスなど、主要モデルがセール対象となる。対象製品や割引率はモデルごとに異なるため、気になる人はセールページで対象モデルを確認できる。
注目のセール商品
21,980円 →16,485円（25％オフ）
2.4GHzワイヤレス接続に対応するゲーミングヘッドセットで、100種類以上のゲームオーディオプリセットに対応するコンパニオンアプリを用意。最大60時間のバッテリー駆動に対応する。
まとめ
SteelSeriesの「春のお買い得セール」では、ヘッドセット、キーボード、マウスなどのゲーミングデバイスが割引価格で販売されている。ゲーミング環境を整えたい人はチェックしておきたい。
