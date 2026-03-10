SteelSeries「春のお買い得セール」開催中。Arctis Novaシリーズなどゲーミングヘッドセットが割引

SteelSeries公式サイトでは現在、「春のお買い得セール」を開催中。ゲーミングヘッドセットやキーボード、マウスなど、同社のゲーミングデバイスが割引価格で販売されている。

ヘッドセットでは「Arctis Nova」シリーズ、キーボードでは「Apex」シリーズ、マウスでは「Aerox」シリーズなどが対象。ワイヤレスヘッドセットやメカニカルキーボード、軽量ゲーミングマウスなど、主要モデルがセール対象となる。対象製品や割引率はモデルごとに異なるため、気になる人はセールページで対象モデルを確認できる。

注目のセール商品

Arctis Nova 5 Wireless

21,980円 →16,485円（25％オフ）

2.4GHzワイヤレス接続に対応するゲーミングヘッドセットで、100種類以上のゲームオーディオプリセットに対応するコンパニオンアプリを用意。最大60時間のバッテリー駆動に対応する。

まとめ

SteelSeriesの「春のお買い得セール」では、ヘッドセット、キーボード、マウスなどのゲーミングデバイスが割引価格で販売されている。ゲーミング環境を整えたい人はチェックしておきたい。