Amazonセール情報大紹介！ 第1500回

【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも

2026年03月03日 11時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

プライム会員でなくても参加できる、計1週間の大安売りイベント「Amazon 新生活セール」の概要をご紹介！

生活必需品がお得になる「Amazon 新生活セール」に参加しよう

　さあ、みなさん！　お得な1週間が始まりましたよ。

　Amazonは3月3日(火)0時から「新生活先行セール」を開始しました。3月6日(金)0時から本セールである「新生活セール」に移行し、9日(月)23時59分までの合計７日間続きます。新しい暮らしを便利にする必需品がリーズナブルに購入できる絶好の機会です。

　もちろん、プライム会員でなくても参加できるイベントですよ。

「Amazon 新生活セール」を確認する
 

Amazon 新生活セールでは何が安くなる？

　Amazonの発表によれば、「家具、家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなどの幅広いカテゴリーから、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に昨年（2025年）の100万点以上を超える300万点以上の商品を特別価格でご提供」するとのこと。

　進学や就職などに伴う引越しを予定している人なら、このタイミングで冷蔵庫や洗濯機といった生活家電一式を購入するのも良いかもしれません。また、気になっているけれど日頃は高価で買い求めにくいサプリメントをお試し買いしたり、洗剤や飲料、化粧品といった日用品の値引きを狙って買い溜めしたりするのもアリでしょう。

抽選で最大10万ポイント当たるキャンペーンもお忘れなく！

　今回のAmazon 新生活セールでも併催されるのが、みなさんおなじみの「ポイントアップキャンペーン」。

　これは、エントリー期間中（2月17日12時～3月9日23時59分）にキャンペーンページからエントリーしたうえで、Amazon 新生活セール期間中に合計1万円（税込）以上の商品を購入すると、さまざまな条件達成に応じて追加のAmazonポイントが付与されるというもの（詳しい条件はポイントアップキャンペーンを参照）。

　誰でもキャンペーンページ内のボタンをワンタップするだけで参加できるので、今のうちに必ずエントリーしておきましょう。

　なお、エントリー後に1万円分のポイントアップキャンペーン対象の商品を購入した時点で、「最大10万ポイントが抽選で当たる大抽選会」に自動エントリーされます。特に操作などは必要ありませんのでご安心を。

「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

狙っている商品は「ほしい物リスト」に追加！

　昨今、Amazonが開催するセールイベントでは「先行セール」の時点でお買い得品が大方売れてしまい、本セールが始まる頃には目玉商品が見当たらないこともしばしば。「欲しいモノがあったのだけれど、どれだったかな……？」なんて探しているうちに売り切れてしまうかもしれません。

　そこで、狙っているアイテムは事前に各商品ページの「リストに追加」をタップして「ほしい物リスト」に入れておきましょう。そしてセールが始まったら、トップページの「アカウント＆リスト」から「ほしい物リスト」に飛べば、買うべき商品が一覧で確認できます。

「ほしいものリスト」を確認する
 

人気商品が集合する「新生活ストア2026」もチェック！

　また、春からの新生活を彩る人気商品を集めた特設ページ「新生活ストア2026」も4月30日(木)23時59分までオープンしています。「欲しいモノがAmazon 新生活セールではあまりピックアップされていない……」という人は、こちらもチェックしてみましょう。意外な掘り出し物が見つかるかも。

「新生活ストア2026」を確認する
 

