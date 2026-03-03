ポケモンは3月3日、シリーズ30周年を記念して「あのおもちゃが進化して、はじまる！」という告知を行った。ポケモン公式YouTubeチャンネルにて、3月3日20時より“あのおもちゃ”のリニューアル映像をプレミア公開するという。

ここで気になるのは当然“あのおもちゃ”が何なのかということ。ファンからは多彩な予想（願望）が寄せられており、期待の高さがうかがえる。

事前の動画では、ピカチュウがでんきを溜めるモーションとともに告知されていた。ここからピカチュウに関連するおもちゃの説が濃厚となっている。

ファンからは「ポケットピカチュウだと嬉しい」「64ソフト『ピカチュウげんきちゅう』かな。今ならスマホでいける！」「初代モンコレの復刻とか」「まさかのポケモーション…!?」などの声が寄せられていた。

発表は今夜、3月3日20時の放送にて。ぜひリアルタイムで見守ろう。また、「はじまる」の次は「うたう」をテーマにした発表がスタートするとのこと。ポケモン30周年の発表ラッシュはまだまだ続きそうだ。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。