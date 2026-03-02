ポケモンは3月2日、2026年3月5日に発売するNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」の主人公「メタモン」をテーマにした特別広告を掲出すると発表した。3月15日までの期間中、東京メトロ「半蔵門線」が「半蔵モン線」とメタモンにジャックされる。

これは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、名称の親和性に着目したことをきっかけに実現したコラボ。

“へんしん”を得意とするメタモンの特性を活かし、駅および電車内全体でメタモンらしさを体感できる空間演出を楽しめる。

具体的には、押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場。駅構内の装飾は3月8日まで（※）、広告貸切電車の編成は3月15日まで運行するという。

※渋谷駅では、一部広告を3月15日まで掲出予定

ユーザーからは「幸せ空間すぎる」「無事目的地を通過しそう」「メタモンが人間社会に溶け込んでいる」「つり革までメタモンになってるの細かい…！」「すみごこちよさそう」など、好評の声が寄せられている。

ぜひこの機会に半蔵モン線を利用してみてはいかがだろうか。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性があります。

※画像はイメージです。

※改札内への入場は乗車券が必要となります。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年3月5日予定

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画面は開発中のものです。実際の商品内容や仕様は変更される可能性がございます。

※実際のゲームとは異なる設定が含まれています。