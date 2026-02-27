ポケモンは2月27日、シリーズ30周年を記念した特別なグッズ「ピカピカ！ピカチュウ」を、ポケモンセンターにて3月12日10時より販売すると発表した。価格は以下の通り。

●30周年記念ぬいぐるみ ピカピカ！ピカチュウ 3300円

●30周年記念マスコット ピカピカ！ピカチュウ 1870円

バースデーリボンをつけてもらったピカチュウが「これまでの思い出」と「これからの未来」に、ピカピカ！ と目を輝かせているようすをイメージしたぬいぐるみとマスコット。ベロア生地に繊細なラメ加工が施されており、上品な輝きを楽しめる。

ユーザーからは「絶対に欲しい…！」「デザインが本当にかわいい！」「受注を…なにとぞ受注販売をお願いします」「転売ヤーが群がってくるので受注にしてほしい」「これはプレミアム仕様。コレクターにはたまらない」など、どうにかしてゲットしたいという声が多く寄せられている。

