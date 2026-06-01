「ポケモン30周年」今度のテーマは「あう」 全国のポケモンセンターで「キミにあえた！」キャンペーンが開催
ポケモンは5月29日、シリーズ30周年を記念したテーマ「あう」に関するニュースを投稿。作中の思い出深いシーンを集めた動画「PokéPick」を公開したり、全国のポケモンセンターで「キミにあえた！」キャンペーンを開催したりしている。
「キミにあえた！」キャンペーンでは、6月1日～6月30日にかけてさまざまな施策を実施する。まとめると以下の通りだ。
●「#キミにあえた！ ステッカー」プレゼント：ポケモンセンターへ来店し、スタッフにエピソードを教えるともらえる。
●「たからものいっぱいプロジェクト」：店頭のモンスターボール型オブジェにカードを記入して入れる。
●特別なメダルプレゼント：スマートフォン版「Pokémon HOME」を店頭の専用パネルにかざすともらえる。
●「#キミにあえた！ 配送箱」：ポケモンセンターオンラインでお買い物すると専用の配送箱でお届け。1025匹の30周年ロゴステッカーのうち1種類が貼られてくる。
●「#キミにあえた！ グリーティング」：6月6日～6月28日にかけた週末、各店舗にピカチュウ＋旅立ちのパートナーが登場。店舗ごとにポケモンが異なるので注意。
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