いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第83回
最大72％オフ。ロマサガ3が1,000円台、「FFT」や「オクトラII」も対象のスクエニセール
2026年02月27日 10時00分更新
SQUARE ENIXが、PlayStation Storeやニンテンドーeショップなど各ストアでダウンロード版タイトルを期間限定価格で販売する「スクエニ MARCH SALE 2025」を実施中。
対象はRPGやシミュレーションRPGを中心とした同社作品で、割引率は最大72％。PlayStation／Nintendo Switch向けは3月11日まで、iOS／Android向けは3月15日までの開催となる。
注目のセール商品
通常価格3,600円 → 1,000円（72％オフ）
フリーシナリオ方式を採用したRPGで、8人の主人公から1人を選び、それぞれ異なる導入から物語が始まる。行動の選択によって発生するイベントや仲間の加入が変化し、戦闘は陣形や技の閃きが鍵となる。リマスター版ではグラフィックの高解像度化や新要素が追加されている。
ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ（PS4＆PS5）
通常価格 5,800円 → 4,060円（30％オフ）
マス目状のフィールドでユニットを動かすタクティカルRPG。高低差のあるマップでの位置取りや行動順の管理が重要となり、ジョブの組み合わせによって戦術が変化する。イヴァリースを舞台にした物語を軸に、部隊を編成しながら戦闘を進める内容。
通常価格 7,800円 → 3,120円（60％オフ）
8人の主人公がそれぞれ固有の物語を持つRPGで、好きなキャラクターから旅を始められる。コマンドバトルに「ブレイク」と「ブースト」の要素を組み合わせた戦闘が特徴で、探索中には各キャラクター固有のフィールドコマンドが用意されている。
まとめ
「スクエニ MARCH SALE 2025」は、スクウェア・エニックスのダウンロード版ゲームを各ストアで期間限定価格にするセール。最大72％オフのタイトルを含み、家庭用ゲーム機からスマートフォン向けまで幅広く対象となる。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
