ポケモンは1月22日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について最新情報を発表する予告動画を出した。時間は今夜23時となる。

わずか9秒間の動画では、椅子や鉢植え、パラソルやタルなどが紫色の光に包まれて浮かび上がる演出が見られる。新拡張パックの予告と見られている。

ユーザー間では「エスパーだと思ってたけど、ゴーストの感じに近いと思う」「メガゲンガー来る？」「メガミミッキュでお願いします」「今夜が楽しみすぎる」など、盛り上がっている状況だ。

ポケポケ公式X（Twitter）では、先日より「謎が記された極秘資料」を公開し、新カードのヒントを提示する施策を行っていた。公式によると「実は他にもカードの情報が隠されていた…」とのことなので、「答えわかった！」で終わりにするのではなく、もっと深掘りするのも面白いかもしれない（例：ファイルのボタンをよく見ると…）。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

