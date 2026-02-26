このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第82回

【最大7万円引き】マウスコンピューター「大決算セール」開催中！ mouse／G TUNEの一部モデルが値下げ

2026年02月26日 09時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　マウスコンピューターで「大決算セール」を実施中。対象はmouse／G TUNEなどの一部PCで、最大70,000円オフ。期間は3月18日10時59分まで。

マウスコンピューター「大決算セール」のページへ

注目のセール商品

G TUNE FZ-I7G80

　通常価格 619,800円～ → 549,800円～（70,000円オフ）

　G TUNE FZ-I7G80は、RTX 5080とCore Ultra 7 265Kを組み合わせたフルタワー型。メモリは32GB（16GB×2／デュアルチャネル）、ストレージは2TB（NVMe Gen4×4）。無線はWi-Fi 6E＋Bluetooth 5内蔵。

まとめ

　今回の「大決算セール」は、mouseとG TUNEの一部モデルが対象となり、最大70,000円オフで販売されている。期間は3月18日10時59分まで、検討中のモデルが対象に入っているかどうかをまず確認したい。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。

