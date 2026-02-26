Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第76回
JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが1.4万円！ 180Hz＆応答速度1msのコスパモデル
2026年02月26日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
180Hz駆動＆応答速度1msのゲーミングディスプレーが1万5000円未満
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型ゲーミングディスプレー「JN-i238G180F【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は1万4980円。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のゲーミングディスプレーで、180Hz駆動のリフレッシュレート、応答速度1ms、広色域の液晶パネルなどが特徴となっている。PCだけでなく、120Hz対応の家庭用ゲーム機も接続可能だ。
高コスパのゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、お手頃の価格と必要十分の性能を評価する声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。1万5000円未満のゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】JAPANNEXT 23.8インチ IPSパネル搭載 180Hz対応 フルHD(1920x1080)解像度 ゲーミングモニター JN-i238G180F 1ms(GTG/MPRT) HDMI DP sRGB:100% PS5:120Hz接続 【2年保証】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第73回
トピックスXbox・PC用コントローラーを4000円未満でゲットしたい人は、TURTLE BEACH製のコスパモデルがおすすめ！
-
第72回
トピックス【8140円→5980円】ロジクールGの有線ゲーミングヘッドセット「G335」が27％オフとお得！ 快適な軽さと音質が魅力
-
第71回
トピックスコスパで選ぶならコレ！ Core Ultra 5 225F＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCをチェック
-
第70回
トピックス【2万0727円→1万6800円！】MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが19％オフ！ 200Hz＆応答速度0.5msのコスパモデル
-
第69回
トピックス「バイオハザード レクイエム」のSwitch 2 プロコンが予約受付中！ Switch 2でサバイバルホラー体験をしたい人に……
-
第68回
トピックスSwitch 2のストレージ不足に悩んでいる？ 純正品の256GB microSDカードがおすすめだ
-
第68回
トピックス【4万8890円→3万1699円】REALFORCE×「ラプラス・ダークネス」のコラボゲーミングキーボードが35％オフ！
-
第67回
トピックスXboxコントローラー用の充電式バッテリー＆Type-Cケーブル、乾電池不要で便利ですよ！
-
第66回
トピックス【2万4750円→1万6780円】Xboxコントローラーじゃないと……という人なら「Razer Wolverine V2 Chroma」をチェック
-
第64回
トピックスRTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノート、クーポン適用で29万4300円
- この連載の一覧へ