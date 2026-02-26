JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが1.4万円！ 180Hz＆応答速度1msのコスパモデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

180Hz駆動＆応答速度1msのゲーミングディスプレーが1万5000円未満

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型ゲーミングディスプレー「JN-i238G180F【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は1万4980円。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のゲーミングディスプレーで、180Hz駆動のリフレッシュレート、応答速度1ms、広色域の液晶パネルなどが特徴となっている。PCだけでなく、120Hz対応の家庭用ゲーム機も接続可能だ。

高コスパのゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると、お手頃の価格と必要十分の性能を評価する声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。1万5000円未満のゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。