【4199円→2801円】色もRGBライトもカワイイSwitchプロコン、いまなら33％オフで買える！
2026年02月27日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
カラフルなSwitchプロコンをチェック
Amazon.co.jpにて、PeriphXのNintendo Switchコントローラー（ライトブルー）が販売中だ。参考価格は4199円だが、タイムセールにより33％オフの2801円で購入できる（2月25日時点）。
本製品は、Nintendo Switchシリーズ（2も含む）やPC、iOS/Androidに対応するプロコントローラー。多彩なカラーバリエーションやRGBライト、高感度の6軸ジャイロセンサー、TURBO自動連射機能、4段階HD振動、カスタマイズできる背面ボタンなどが特徴となっている。
見た目も色もカワイイと好評
ユーザーレビューを見ると、外観やカラーなどのデザインを評価する声が多い模様。また、手に馴染みやすくて使いやすいといった機能面も評価されているようだ。カワイイ重視のSwitchプロコンを探している人におすすめできる。
|Switch コントローラー 自動連射機能 背面ボタン付き マクロ機能 Bluetooth接続 6軸ジャイロセンサー 7色RGBライト 1000mAhバッテリー 長時間使用 4段階HD振動 Switch1/Switch2/Android/PC（有線）/iOSに対応 日本語取扱説明書付き PeriphX スイッチ プロコン 全機能搭載 洗練されたデザイン かわいい配色 マクロループ機能付き
