【4199円→2801円】色もRGBライトもカワイイSwitchプロコン、いまなら33％オフで買える！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

カラフルなSwitchプロコンをチェック

Amazon.co.jpにて、PeriphXのNintendo Switchコントローラー（ライトブルー）が販売中だ。参考価格は4199円だが、タイムセールにより33％オフの2801円で購入できる（2月25日時点）。

本製品は、Nintendo Switchシリーズ（2も含む）やPC、iOS/Androidに対応するプロコントローラー。多彩なカラーバリエーションやRGBライト、高感度の6軸ジャイロセンサー、TURBO自動連射機能、4段階HD振動、カスタマイズできる背面ボタンなどが特徴となっている。

見た目も色もカワイイと好評

ユーザーレビューを見ると、外観やカラーなどのデザインを評価する声が多い模様。また、手に馴染みやすくて使いやすいといった機能面も評価されているようだ。カワイイ重視のSwitchプロコンを探している人におすすめできる。