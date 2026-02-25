ワークスペースなど全国約1.4万カ所のスペースを予約可能、スペース検索・予約サービス「Yoyappin」リリース

株式会社スペイシーは2月16日に、西日本旅客鉄道株式会社と共同でスペース検索・予約サービス「Yoyappin（ヨヤッピン）」を2026年3月にリリースすると発表した。ワークスペースを中心に全国約1.4万カ所の多様なスペースを予約でき、JR西日本やJR九州の会員基盤と連携するほか、スペース利用によってWESTERポイントをためられるという。

スペース検索・予約サービス「Yoyappin」は、貸会議室やコワーキングスペースを中心に、レンタルキッチンやスタジオ、イベントスペースなど、ビジネスからプライベート利用まで幅広いニーズに対応。各地のスペースを最短15分から時間単位で予約できるという予約プラットフォーム。

WESTER会員とJR九州Web会員の会員基盤との連携が特徴の一つとのこと。メールアドレスでの会員登録に加えて、WESTER IDもしくはJR九州Web会員IDで会員登録が可能。鉄道利用ユーザーが移動の合間に手軽に会員登録・スペース予約を行えるようにするなど、シームレスな予約体験を可能にするとしている。

また、WESTER IDで新規会員登録、もしくは既存のアカウントにWESTER IDを連携することでWESTERポイントがたまるとのこと。利用金額110円（税込）で1ポイントがたまり、たまったポイントは鉄道予約やショッピングに利用可能だという。

日本全国に展開されている「STATION WORK」も掲載予定で、「Yoyappin」を通じてビジネスパーソンの出張時や外出先でのリモートワークといった利用需要にも応えるとしている。