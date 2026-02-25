【ダイソン公式 アウトレットセール】吸引だけで終わらない、Dyson V12s Detect Slim Submarineが79,800円

ダイソン公式オンラインストアで「アウトレットセール」を実施中。外箱に傷やへこみがある製品を特別価格で販売しているが、本体は未使用品で2年間のメーカー保証と30日間全額返金保証の対象になる。

注目のセール商品

【アウトレット】 Dyson V12s Detect Slim Submarine (SV46 SU)

アウトレット品（外箱に傷あり）79,800円

「最も吸引力の高いスティッククリーナー」とうたうシリーズで、水拭き対応のSubmarineヘッドを備えるモデル。吸引に加えて水拭きまで1台で行うタイプ。

まとめ

外箱に傷があるという一点だけで、本体は未使用。保証も返金制度もそのまま付くのが、今回のダイソン公式「アウトレットセール」。箱の状態にこだわらないなら、公式ストアで一段抑えた価格を狙えるタイミング。欲しかったモデルが対象に入っているか、まずは一覧を見ておきたい。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。