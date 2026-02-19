Amazonセール情報大紹介！ 第1271回
1万円台で6.7型×5,200mAh。上質デザインでコスパ良しスマホ「moto g05」21％オフ
2026年02月19日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで21％オフ】Motorola SIMフリースマートフォン「moto g05」をチェック！
MotorolaのSIMフリースマートフォン「moto g05」が、Amazonで割引対象。参考価格21,636円のところ、21％オフの17,091円で販売中。
「スマホは毎日使うけど、そこまでお金はかけたくない」——そう感じているなら、候補に入れておきたいのがmoto g05だ。通話やSNS、地図、動画視聴といった普段の使い方を想定したモデルで、画面は6.7型とゆったりめ。バッテリーは5,200mAh。
派手な性能を追うモデルではないが、価格は1万円台に収まる。高機能を競うより、価格を抑えた日常用途向けの1台だ。
6.7型×90Hz。HD+（1612×720）LCD
ディスプレイは6.7型（1612×720）のHD+解像度。20:9比率のLCDパネルを採用し、リフレッシュレートは90Hz表示に対応する。
5,200mAhバッテリー。USB Type-C
バッテリー容量は5,200mAh。充電端子はUSB Type-C（USB 2.0）。本体サイズは約165.67×75.98×8.17mm、重量は約188.8g。
Android 15／8GBメモリ
OSはAndroid 15。プロセッサーはMediaTek Helio G81 Extreme、メモリは8GB、ストレージは128GB。nanoSIM×2のDSDV仕様で、microSDカードにも対応する。生体認証は指紋認証と顔認証に対応する。
