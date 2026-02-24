山根博士の海外モバイル通信 第789回
台湾のモトローラポップアップストアでレトロな名機を発見！
2026年02月24日 12時00分更新
台湾のITビル「Syntrend」にはスマートフォン大手メーカーのストアが多数入っていますが、2025年10月1日から2026年3月31日まで、モトローラのポップアップストア「Moto Lounge」が展開されています。最新モデルを中心とした展示が行なわれていますが、古い時代の名機もあるということで見てきました。
台湾で販売中のモデルが展示されていますが、一番人気はスワロフスキーとコラボした「motorola razr 60 Swarovski Edition」。スワロフスキークリスタルを埋め込んだ製品で、パントーンのブルー系のIce Meltカラーが上品。ワイヤレスイヤホンの「moto buds loop」も同様にスワロフスキークリスタルを纏っており、セットで販売されます。
「gシリーズ」や「edgeシリーズ」などはカラーバリエーションに特徴があり、グリーンやマゼンタといった、他社にはあまり見られないカラフルなモデルがモトローラらしさを形作っています。とはいえ、価格帯や性能面では他社にも同等クラスの製品が数多く存在しており、このクラスは非常に競争が激しい領域です。
そこで「razrシリーズで強いインパクトを与えつつ、同時に他シリーズの存在もアピールしたい」今回のポップアップストアからは、そんな狙いがうかがえます。
壁面に目を移すと、見慣れない端末、かなり古い携帯電話が展示されています。ここはパントーンの色をアピールする場所なのですが、その中心にはモトローラの歴史を作ってきた、名機と呼べる製品が展示されていました。
シルバーボディーに丸いディスプレーのモデルは「Aura」（オーラ）。ディスプレイの下部分が回転式で、上に回転させるとテンキーが現れる携帯電話です。ラグジュアリーモデルとして2008年に発売、当時の価格でも2000ドル、20万円以上と高価なモデルだったのです。
本体にダイヤモンドを埋めこんだダイヤモンドエディションも発売になるなど、モトローラの歴史の中で最も高級なラインナップでした。
一方、カラフルなパーツで組み上げられたこちらのモデルは、同じく名機である「StarTAC」のレインボーエディション。StarTACは1996年にアメリカでアナログモデルが登場後、全世界で販売されました。GSMやCDMAモデルなど通信方式のバリエーションも多数あり、累計販売台数は6000万台をこえます。日本の通信方式に対応したモデルもありました。
カラフルなカラバリモデルもあり、このレインボーモデルはそれらカラバリモデルから1つずつパーツを集め、パーツごとに異なるカラーで仕上げたモデルでした。今でもコレクターの中で人気の高い製品です。
できればrazrシリーズの初代モデル「RAZR V3」の展示もほしかったところですが、そちらは2004年の発売時に世界的なヒットモデルとなったこともあり、意外と知られている製品です。そのため今回のポップアップではあえて展示せず、逆に知る人ぞ知る、という名機の展示になったのかもしれません。
3月末まで開催されているので、台湾旅行に行った際はぜひ立ち寄ってみてください。
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
