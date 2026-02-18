このページの本文へ

Windows 11の2月アップデートで深刻な不具合、起動不能や通信障害の報告相次ぐ

2026年02月18日 15時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

マイクロソフトのロゴ

　「Windows 11」を搭載した一部のデバイスで、2026年2月の定例アップデートを適用後、深刻な不具合が発生していることがわかった。海外メディアWindowsCentralが2月18日に報じている。

　報道によると、マイクロソフトのコミュニティーサイトで、複数のユーザーが当該アップデートに関する不具合を報告。症状はさまざまだが、いずれも2026年2月のアップデートを適用した後に発生しているという。

　不具合の主な症状は以下のとおり。

●不具合として報告されている主な症状

■インストール関連

・当該アップデートのインストール（適用）が完了せず、エラーコードが表示される

■ネットワーク関連

・再起動後にネットワーク接続が中断し、インターネットに接続できなくなる
・WindowsがBluetoothデバイスを認識できなくなる

■オーディオとサインイン関連

・音声が頻繁に途切れるようになった後、サインイン画面でシステムがフリーズした

■グラフィック関連

・スリープからの復帰後にシステムがフリーズし、黒い画面が表示される
・外部モニター使用時にHDMI信号を認識できなくなる
・NVIDIA製GPUで、GPUに負荷が掛かるとシステムがフリーズする

　2月18日現在、マイクロソフトは本件に関する公式見解を示しておらず、原因や具体的な影響範囲などはわかっていない。

