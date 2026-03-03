AnkerのピカチュウUSB-Cケーブル、27％オフでゲットだぜ　Amazon新生活セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
3月3日から先行セールが始まった2026年「Amazon新生活セール」に、アンカーの「絡みにくいUSB-Cケーブル（ピカチュウモデル）」が登場した。セール価格は1590円。参考価格の27%オフ（600円引き）だ。
「絡みにくいUSB-Cケーブル（ピカチュウモデル）」は、外装にやわらかなシリコン素材を採用することで、巻き癖がつきにくく、からみにくいことが特徴のUSB-C to Cケーブル。
最大100WのUSB-PD給電に対応しており、スマホやタブレットからノートPCまで、幅広い機器の充電や給電に利用できる。一方、「10まんボルト」や「かみなり」などを使った給電には非対応のため、誤ってピカチュウにお願いしないよう気を付けたい。
主なスペックは以下のとおり。
●アンカー「絡みにくいUSB-Cケーブル（ピカチュウモデル）」
ケーブルの長さ：約1.8m（ピカチュウ約4.5匹分）
対応電力 : 最大100W（USB-PD）
データ転送速度：最大480Mbps（USB2.0相当）
映像出力：非対応
