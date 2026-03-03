このページの本文へ

cheeroがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故

2026年03月03日 17時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

対象製品の外観と確認方法

　消費者庁は3月3日、ティ・アール・エイ（cheero）がリコール中のモバイルバッテリーで、2月に火災事故が発生したことを明らかにした。

　事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年2月18日
機種・型番：cheero Flat 10000mAh（CHE-112）
事故内容：当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した

　3月3日現在、事故原因は調査中だが、同庁は製品から出火し、火災に至ったものと推定している。リコール理由との関連については、わかっていない。

　ティ・アール・エイでは、今回焼損した製品のリコール（回収・返金）を実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

●リコール対象製品と販売期間

・cheero Flat 10000mAh：2019年12月15日～2021年8月23日

●問い合わせ先

■ティ・アール・エイ受付窓口

電話：0120-083-703（受付時間９～12時／13〜17時）※ 土日祝日と事業者指定休日を除く
ウェブ：
https://cheero.shop/blogs/information/flat
https://cheero.net/flat-support/

　消費者庁は、同社による回収を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、上記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。

