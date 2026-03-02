最大30％還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年4月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年4月開始分の参加自治体が追加されました。

気になる還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●秋田県

由利本荘市「【第2弾】由利本荘市 中小企業で最大20％、大手企業で最大5％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年4月1日0時 ～4月30日23時59分

対象店舗：秋田県由利本荘市内のPayPay加盟店のうち、由利本荘市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：

・中小企業：最大20％

・一部特定の店舗：最大5％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

関東

●茨城県

石岡市「PayPayを使って石岡でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年4月1日0時 ～4月21日23時59分

対象店舗：茨城県石岡市内のPayPay加盟店のうち、石岡市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：1万ポイント

九州

●鹿児島県

薩摩川内市「キャッシュレスで薩摩川内市を応援しよう！」