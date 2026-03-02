最大30％還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年4月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年4月開始分の参加自治体が追加されました。
気になる還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
東北
●秋田県
由利本荘市「【第2弾】由利本荘市 中小企業で最大20％、大手企業で最大5％が戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年4月1日0時 ～4月30日23時59分
対象店舗：秋田県由利本荘市内のPayPay加盟店のうち、由利本荘市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：
・中小企業：最大20％
・一部特定の店舗：最大5％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
関東
●茨城県
石岡市「PayPayを使って石岡でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年4月1日0時 ～4月21日23時59分
対象店舗：茨城県石岡市内のPayPay加盟店のうち、石岡市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：1万ポイント
九州
●鹿児島県
薩摩川内市「キャッシュレスで薩摩川内市を応援しよう！」
開催期間：2026年4月1日0時 ～4月30日23時59分
対象店舗：鹿児島県薩摩川内市内のPayPay加盟店のうち、薩摩川内市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント