Androidタブレットにマルウェア混入　Alldocube、3月5日までにOTA修正へ

中国Alldocubeは2月27日、マルウェア「Keenadu」に関する調査の途中経過を公表。複数の製品にシステム上の脆弱性があることを明らかにした。

同日時点で脆弱性が発見されている製品は以下のとおり。

●システム上の脆弱性が発見された製品（2月27日時点） ・iPlay 50 mini Pro（8+128GB／8+256GB, Android 13）

・iPlay 60 mini Pro（8+128GB, Android 14）

・iPlay 60 Pro（8+128GB, Android 14）

・iPlay 70 Pro（6+256GB, Android 14）

同社は影響を受ける製品に対して、3月5日までに順次、OTA方式で修正済みファームウェアの配信を開始する予定だ。

Alldocube製品をめぐっては、ロシアのセキュリティー企業カスペルスキーが2月17日、ファームウェアにマルウェア「Keenadu」の感染がみられると公表。これを受けAlldocubeでは、全製品を対象とした調査を進めている。