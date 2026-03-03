CIO製品が最大25%オフ！100W充電器やQi2対応モデルも　Amazon新生活セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
3月3日から先行セールが始まった2026年「Amazon新生活セール」に、CIOのモバイルバッテリーや充電器が登場した。最大25%オフで販売している。
主なラインナップは以下のとおり。
●モバイルバッテリー
・SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K：5980円（14%オフ）
|CIO 半固体 Qi2 MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh 発熱抑制 超薄型 8.7mm マグネット ワイヤレス充電 軽量 小型 USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air Pixel10 SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K (シルバー)
・SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless 2.2 8K：6180円（23%オフ）
|CIO Qi2.2モバイルバッテリー 超薄型 [薄さ約12mm] MagSafe対応 8000mAh [スマホ1回分] 軽量 [約170g] ワイヤレス充電 マグネット モード切替 小型 タイプC 25W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air / Pixel10 に対応 急速充電 SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless 2.2 8K（シルバー）
・SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K：7,980円（11%オフ）
|CIO 超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] MagSafe対応（マグセーフ）Qiワイヤレス充電 7.5W 3000mAh 軽量 [約82g] Find My対応 なくしもの防止 SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / Airシリーズ対応
●充電器・電源タップ
・NovaPort SOLOⅡ 65W：3580円（18%オフ）
|CIO NovaPort SOLOⅡ 65W USB-C急速充電器【世界最小級 / NovaSafety2.0搭載・動作時 最大55W】単ポート PD対応 ACアダプター ノートPC/iPhone 17 / 16 / 15 / Android/MacBook/iPad向け (ブラック)
・NovaPort SOLO II 100W：4980円（17%オフ）
|CIO NovaPort SOLO II 100W USB-C ×1 PD 高出力 急速 充電器 type-C 【世界最小級 CIO独自技術 NovaSafety2.0搭載・動作時 最大65W】ノートパソコン MacBook Pro 急速充電器 iPhone 15 16 Android (ブラック)
・Polaris STICK Built in CORD REEL：5780円（25%オフ）
|CIO 延長 電源タップ USB付 Polaris STICK Built in CORD REEL (ブラック) PD 65W 65cm USB ケーブルリール 内蔵 急速 充電器付き（バッテリー非搭載）type-C type-A ACコンセント 最大7口 1500W 電源ケーブル 2m MacBook Windows ノートPC iPhone Android Switch 2
