Microsoft Officeが最大21％オフ　Amazon新生活セール

3月3日から先行セールが始まった2026年「Amazon新生活セール」に、「Microsoft Office Home & Business 2024」が登場！さらに「Microsoft 365（1年版）」もプライム会員限定セールを実施している。
主なラインナップは以下のとおり。
●永続（買い切り）型
■Microsoft Office Home & Business 2024（オンラインコード）
・オンラインコード：3万5623円（11%オフ）
|Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
●Microsoft 365（プライム会員限定）
■Microsoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額1万6870円（21%オフ）
・2年目以降：年額2万1300円
|【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
■Microsoft 365 Family（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額2万1701円（21%オフ）
・2年目以降：年額2万7400円
|【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人
Microsoft 365シリーズの年間プランは、2年目以降、割引なしで自動更新されるプランのみがセール対象となっている。
