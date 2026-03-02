ヴィレッジヴァンガード本店、5月閉店へ　40年の現役生活に別れ

ヴィレッジヴァンガード本店の公式Xアカウントは2月28日、同店が2026年5月31日をもって閉店することを公表した。

ヴィレッジヴァンガード（ヴィレバン）は、書籍や雑貨、CDなどを扱う「遊べる本屋」がコンセプトの書店。閉店が決まった本店は40年前の創業時から同じ場所で営業しており、名実ともにヴィレバンの原点といえる店舗だ。

同店によると、閉店理由は建物と設備の老朽化で、建て替えや移転、トイレの設置などは予定していないという。