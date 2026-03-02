ヴィレッジヴァンガード本店、5月閉店へ　40年の現役生活に別れ

ヴィレッジヴァンガード本店の公式Xアカウントは2月28日、同店が2026年5月31日をもって閉店することを公表した。
ヴィレッジヴァンガード（ヴィレバン）は、書籍や雑貨、CDなどを扱う「遊べる本屋」がコンセプトの書店。閉店が決まった本店は40年前の創業時から同じ場所で営業しており、名実ともにヴィレバンの原点といえる店舗だ。
同店によると、閉店理由は建物と設備の老朽化で、建て替えや移転、トイレの設置などは予定していないという。
よくある質問 その2— ヴィレッジヴァンガード本店 (@vvhonten) March 1, 2026
移転や建て替えの予定はないです
セールは今のところ
内容も時期も未定ですが
するとは思います
決まりましたらアナウンスします
店舗では40th記念グッズは
ほぼ完売ですが
今ならオンラインで買えますhttps://t.co/ZbG23Aaxa3
トイレを作る予定もないです