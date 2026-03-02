最大1万円分お得！「PayPay商品券」2026年4月は愛知と大阪でホクホクだ！

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年4月受付開始分の自治体が追加されました。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
中部
●愛知県
東海市「東海市プレミアムデジタル商品券！最大6,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：1000円／口
・額面：1300円分／口
使用可能店舗：愛知県東海市内のPayPay加盟店のうち、愛知県東海市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：愛知県東海市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年4月20日10時〜5月31日23時59分
販売期間：2026年6月1日15時〜6月30日23時59分
利用期間：2026年6月1日15時〜11月30日23時59分
最大申込数：20口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
愛知県北名古屋市「きたなごやプレミアム付きデジタル商品券！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：2000円／口
・額面：3000円分／口
使用可能店舗：愛知県北名古屋市内のPayPay加盟店のうち、愛知県北名古屋市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：愛知県北名古屋市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年4月6日10時〜5月10日23時59分
販売期間：2026年5月11日15時〜6月10日23時59分
利用期間：2026年5月11日15時〜10月31日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
半田市「プレミアム率25％！半田市プレミアムデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5000円分／口
使用可能店舗：愛知県半田市内のPayPay加盟店のうち、愛知県半田市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：愛知県半田市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年4月20日10時〜5月31日23時59分
販売期間：2026年6月1日15時〜6月30日23時59分
利用期間：2026年6月1日15時〜11月30日23時59分
最大申込数：8口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
近畿
●大阪府
高石市「倍！買！TAKAISHI！キャンペーン！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：1000円／口
・額面：2000円分（全店共通券 1000円分＋中小店専用券 1000円分）／口
使用可能店舗：大阪府高石市内のPayPay加盟店のうち、大阪府高石市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：大阪府高石市在住で、2026年4月1日時点で18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年4月1日10時〜4月26日23時59分
販売期間：2026年4月27日15時〜6月26日23時59分
利用期間：2026年4月27日15時〜8月31日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）