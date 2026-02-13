春はスマホ業界の大商戦期！ この時期安くなることも多いiPhoneを買い替える予定という人も多いはず。でも、今は最新モデルも1世代前のモデルもあって、どれを買えばいいかちょっと悩んでしまいます。

そこで今回は“コスパ”という観点に絞って、iPhoneの選び方や編集部がおすすめする機種を紹介します。ぜひ購入の参考にしてください！

コスパで選ぶiPhoneのポイント（1）「今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い」

選び方と言いながら、いきなり「どれでもいい」というような話になってしまいますが、今売られているiPhoneは「どれも十分に性能が高い」というのは最初の前提になります。

もちろん「望遠や動画撮影に徹底的にこだわりたい」というのであれば、ProモデルのiPhoneで決まりですが、そうでないなら「価格とデザイン」で決めても、そこまで大きな違いはありません。ただし、最新のiPhone 17とiPhone 16など、世代が異なるモデルでは価格以上の性能差を感じる部分も。注意が必要になります。

コスパで選ぶiPhoneのポイント（2）「ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎」

ポイント1で、iPhone 17とiPhone 16には性能差があると書きましたが、それが「ProMotion」の有無です。1秒間に画面を書き換える回数としてリフレッシュレートという数字があり、これが多いほど、たとえばSNSアプリでスクロールさせたときに動きが断然滑らかになります。この数字が最大120HzなのがProMotionに対応したiPhone 17です（iPhone 16は60Hz）。

ProMotionは1度体験してしまうと「元には戻れない」という人は多く、カメラにそんなにこだわりがないのに、ProMotion対応していたProモデルをあえて選ぶ人がたくさんいたくらいです。

コスパで選ぶiPhoneのポイント（3）「大事に使うなら下取り価格も意識」

世界的に大変人気が高いiPhoneは、中古品でもAndroidスマホのようには価格が下がらず、比較的高値がキープされます。そのため、大事に使ったキレイなiPhoneは買取に出しても比較的高額で買い取ってもらえます（特に中古専門店）。コスパでiPhoneを選ぶ、特にケースに入れて大事に使うのであれば、この「リセールバリュー」を意識すると、トータルでの支出を抑えられます。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめするコスパで選ぶiPhoneを紹介します！