【決定版】コスパで選ぶiPhoneのおすすめベスト5【2026年2月版】
2026年02月13日 12時00分更新
春はスマホ業界の大商戦期！ この時期安くなることも多いiPhoneを買い替える予定という人も多いはず。でも、今は最新モデルも1世代前のモデルもあって、どれを買えばいいかちょっと悩んでしまいます。
そこで今回は“コスパ”という観点に絞って、iPhoneの選び方や編集部がおすすめする機種を紹介します。ぜひ購入の参考にしてください！
【目次】
コスパで選ぶiPhoneの選び方ポイント
ポイント1：今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い
ポイント2：ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎
ポイント3：iPhoneは下取り価格も意識したい
ASCII編集部が選ぶ「コスパで選ぶiPhone」ベスト5
iPhone 17
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 17 Pro Max
中古のiPhone
コスパで選ぶiPhoneのポイント（1）「今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い」
選び方と言いながら、いきなり「どれでもいい」というような話になってしまいますが、今売られているiPhoneは「どれも十分に性能が高い」というのは最初の前提になります。
もちろん「望遠や動画撮影に徹底的にこだわりたい」というのであれば、ProモデルのiPhoneで決まりですが、そうでないなら「価格とデザイン」で決めても、そこまで大きな違いはありません。ただし、最新のiPhone 17とiPhone 16など、世代が異なるモデルでは価格以上の性能差を感じる部分も。注意が必要になります。
コスパで選ぶiPhoneのポイント（2）「ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎」
ポイント1で、iPhone 17とiPhone 16には性能差があると書きましたが、それが「ProMotion」の有無です。1秒間に画面を書き換える回数としてリフレッシュレートという数字があり、これが多いほど、たとえばSNSアプリでスクロールさせたときに動きが断然滑らかになります。この数字が最大120HzなのがProMotionに対応したiPhone 17です（iPhone 16は60Hz）。
ProMotionは1度体験してしまうと「元には戻れない」という人は多く、カメラにそんなにこだわりがないのに、ProMotion対応していたProモデルをあえて選ぶ人がたくさんいたくらいです。
コスパで選ぶiPhoneのポイント（3）「大事に使うなら下取り価格も意識」
世界的に大変人気が高いiPhoneは、中古品でもAndroidスマホのようには価格が下がらず、比較的高値がキープされます。そのため、大事に使ったキレイなiPhoneは買取に出しても比較的高額で買い取ってもらえます（特に中古専門店）。コスパでiPhoneを選ぶ、特にケースに入れて大事に使うのであれば、この「リセールバリュー」を意識すると、トータルでの支出を抑えられます。
次ページでは、ASCII編集部がおすすめするコスパで選ぶiPhoneを紹介します！
