【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第18回

【決定版】コスパで選ぶiPhoneのおすすめベスト5【2026年2月版】

2026年02月13日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　春はスマホ業界の大商戦期！　この時期安くなることも多いiPhoneを買い替える予定という人も多いはず。でも、今は最新モデルも1世代前のモデルもあって、どれを買えばいいかちょっと悩んでしまいます。

　そこで今回は“コスパ”という観点に絞って、iPhoneの選び方や編集部がおすすめする機種を紹介します。ぜひ購入の参考にしてください！

iPhone

先に結論を言ってしまえば、コスパで選ぶなら最新モデルの「iPhone 17」でしょう。その理由は順次説明します

【目次】

コスパで選ぶiPhoneの選び方ポイント
　ポイント1：今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い
　ポイント2：ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎
　ポイント3：iPhoneは下取り価格も意識したい

ASCII編集部が選ぶ「コスパで選ぶiPhone」ベスト5
　iPhone 17
　iPhone 16
　iPhone 16e
　iPhone 17 Pro Max
　中古のiPhone

コスパで選ぶiPhoneのポイント（1）「今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い」

　選び方と言いながら、いきなり「どれでもいい」というような話になってしまいますが、今売られているiPhoneは「どれも十分に性能が高い」というのは最初の前提になります。

　もちろん「望遠や動画撮影に徹底的にこだわりたい」というのであれば、ProモデルのiPhoneで決まりですが、そうでないなら「価格とデザイン」で決めても、そこまで大きな違いはありません。ただし、最新のiPhone 17とiPhone 16など、世代が異なるモデルでは価格以上の性能差を感じる部分も。注意が必要になります。

iPhone

Proモデルには非常に高性能な望遠レンズも搭載されていますが、今のiPhoneはカメラを含めて、十分に高性能です

コスパで選ぶiPhoneのポイント（2）「ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎」

　ポイント1で、iPhone 17とiPhone 16には性能差があると書きましたが、それが「ProMotion」の有無です。1秒間に画面を書き換える回数としてリフレッシュレートという数字があり、これが多いほど、たとえばSNSアプリでスクロールさせたときに動きが断然滑らかになります。この数字が最大120HzなのがProMotionに対応したiPhone 17です（iPhone 16は60Hz）。

iPhone

ProMotionは1秒あたりの画面の書き換え回数が多いだけでなく、画面に動きがない状況では書き換え回数を減らすことでバッテリー消費も節約します

　ProMotionは1度体験してしまうと「元には戻れない」という人は多く、カメラにそんなにこだわりがないのに、ProMotion対応していたProモデルをあえて選ぶ人がたくさんいたくらいです。

コスパで選ぶiPhoneのポイント（3）「大事に使うなら下取り価格も意識」

　世界的に大変人気が高いiPhoneは、中古品でもAndroidスマホのようには価格が下がらず、比較的高値がキープされます。そのため、大事に使ったキレイなiPhoneは買取に出しても比較的高額で買い取ってもらえます（特に中古専門店）。コスパでiPhoneを選ぶ、特にケースに入れて大事に使うのであれば、この「リセールバリュー」を意識すると、トータルでの支出を抑えられます。

iPhone

状態次第ではあるのですが、iPhoneのProモデルは発売から2年後でもかなり高く買い取ってもらえます

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめするコスパで選ぶiPhoneを紹介します！

