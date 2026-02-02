このページの本文へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第10回

【決定版】5000円以下の仕事用マウスおすすめベスト5【2026年2月版】

2026年02月02日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　PCを操作するときに、キーボードとともに重要なのがマウス！　1000円程度の価格帯から製品は多数ありますが、毎日の仕事で使うなら、もう少し予算を上乗せして3000～5000円程度で考えたいところ。これなら、操作のスムーズさや音の静かさなどメリット大。単なる“安物”とは全然違ってきます。

　それでもパソコン売場やECサイトに行くと、いろいろなマウスがあって、どれを選んだらとても迷います。そこで選び方とともに編集部が選ぶ5000円以下の仕事用マウスでベスト5の製品を紹介！　購入時の参考にしてください！

マウス

マウスは製品がたくさんあるだけに、どれを購入すればいいのか迷います！

【目次】

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント
　ポイント1：「接続方式」ノートPCで使うならBluetoothが便利
　ポイント2：「ボタンの数」側面ボタンがあると使い勝手は大違い
　ポイント3：持ち運ぶならサイズや静音対応かもチェック

ASCII編集部が選ぶ「5000円以下の仕事用マウス」ベスト5
　ロジクール「M650 Signatureワイヤレスマウス」
　ロジクール「Signature Plus M750」
　ロジクール「Marathon Mouse M705m」
　サンワサプライ「MA-BBS529BK」
　エレコム「OSMOD Six M-MY35MBS」

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（1）「接続方式」ノートPCで使うならBluetoothが便利

　今から仕事用にマウスを購入するなら、ケーブルが邪魔にならない無線式が断然オススメですが、その接続方式としては専用のUSBアダプターを用いるタイプと、Bluetoothタイプ、そしてその両方に対応している製品があります。

マウス

ノートパソコンで仕事用に使うなら、USBアダプターが不要なBluetooth接続が便利でしょう

　今のほぼすべてのノートパソコンはBluetooth機能を持っているので、ノートパソコンと組み合わせるなら断然Bluetoothタイプでしょう。また、複数のパソコンを使い分ける場合には、接続先を切り替えて使える製品もあります。

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（2）「ボタンの数」側面ボタンがあると使い勝手は大違い

　マウスのボタンですが、左右ボタンにホイールとそれ以上あっても邪魔になるだけという意見もありますが、やはり側面にボタンが1つまたは2つあると使い勝手は全然違ってきます。

　側面ボタンは一般にウェブブラウザーの「進む」「戻る」に割り当てることが多いのですが、前に見ていたページに戻るとき、側面ボタンで1つで移動できるか、ツールバーまでカーソルを移動してアイコンをクリックするか、わずかな作業のようで、日々積み重なると膨大な差が発生します。

マウス

マウスのボタンは多ければ多いほどいいというものもでありませんが、側面ボタンはあれば断然便利です

　そのほかにもカーソルの移動速度をボタン1つで切り替えられる製品も多いです。普段は移動速度を早くしておいて、写真編集のような繊細な作業をするときは遅く、といった風に使い分けられます。

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（3）持ち運ぶならサイズや静音対応かもチェック

　ノートパソコンを持ち歩くついでに、マウスもカバンに入れている人は少なくないと思います。その場合はやはりサイズや重量は気になるところです。持ち運ぶなら100g以下の製品がいいでしょう。また、外で使う場合はマウスのクリック音も気になるかも。その場合は、静音性を売りにしている製品を選びたいところです。

マウス

あまりコンパクトでも使いにくいので、持ち運び重視か、自分の手のサイズに合ったものを選びかは悩みどころです

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする5000円以下の仕事用マウス5製品を紹介します！

